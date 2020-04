Coronavirus: un 3e lot d'aide médicale du Qatar arrive en Iran

Le Qatar a envoyé un envoi pour aider l'Iran dans sa lutte contre COVID-19 vendredi après-midi. L'envoi pèse environ 15 tonnes de matériel médical, y compris des masques chirurgicaux et des produits hygiéniques et désinfectants.



L'aide sera fournie au ministère de la Santé et de l'Éducation médicale et au siège de lutte contre les coronavirus et de prévention pour distribution dans les centres de santé et les hôpitaux du pays.

La première cargaison d'aide humanitaire du gouvernement qatari, représentant environ 5,5 tonnes d'articles médicaux et sanitaires et la deuxième cargaison pesant environ 8,5 tonnes de matériel médical, a été livrée à l'Iran au cours du dernier mois.



Vendredi, le nombre de cas confirmés infectés par le COVID-19 en Iran a grimpé à 88 194 avec un nombre de décès de 5 574.

