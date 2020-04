Téhéran suit « de très près » les agissements des Américains

Selon le Centre d'information présidentiel, Hassan Rouhani a reçu ce samedi 25 avril, un appel téléphonique de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les deux hommes se sont félicités à l'occasion du début du mois saint de Ramadan.

Toujours à cette occasion heureuse de l'avènement du mois sacré de Ramadan, qui intervient cette année à un moment où, à l’instar des autres pays du monde, les pays musulmans font face à la pandémie du coronavirus, le Président Rohani et l’émir du Qatar ont émis l’espoir de voir ce mois béni apporter de nombreuses bénédictions et des biens immenses aux peuples iranien et qatari et à la Ummah islamique.

Le Président de la République islamique et l'émir du Qatar se félicitant également de « bonnes » et de « croissantes » relations Téhéran-Doha ont souligné la nécessité de renforcer les liens entre les deux pays.

Faisant référence d'autre part aux récents mouvements américains dans la région, Hassan Rohani a déclaré que la République islamique d'Iran surveille de près et suit attentivement les activités et les agissements des Américains, mais elle ne déclenchera jamais aucun conflit ni aucune tension dans la région.

ٰToujours lors de cette conversation téléphonique, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a souligné la nécessité pour tous les pays de « travailler pour prévenir les tensions dans la région ».