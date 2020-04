5 650 décès liés au coronavirus en Iran, la tendance toujours à la baisse

« Heureusement, 68 193 patients se sont rétablis et ont quitté l’hôpital jusqu'à présent. Cependant, 3 096 patients du Covid-19 se trouvent dans un état critique », a poursuivi cette autorité sanitaire.

Il a ajouté que jusqu'à présent, 410 075 tests de Covid-19 ont été effectués dans le pays.

Il a déclaré : « La tendance à la baisse des décès liés au coronavirus se poursuit. Bien que la maladie soit à un stade géré, mais il revient aux Iraniens de respecter toujours des recommandations de santé individuelles et publiques et d’éviter autant que possible les déplacements non-nécessaires.

Selon Kianouch Jahanopur, si on rapporte le nombre de cas à la population totale de chaque ville, la capitale Téhéran est plus contaminée que d’autres régions iraniennes, mais au cours des dernières 24 heures, les estimations étaient plus positives à Téhéran. « Bien sûr, le bilan reste relatif et on ne peut pas juger par les données d'une journée », a-t-il poursuivi.