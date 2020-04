Le ministère iranien de l'Éducation appelle l'UNESCO à agir contre les sanctions US

Le chef du Centre des affaires internationales et des écoles à l'étranger du ministère iranien de l'Éducation, dans une lettre adressée au secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO, exhorte cette organisation éducative, scientifique et culturelle à s'engager dans la campagne internationale de la levée des sanctions oppressives des États-Unis contre l'Iran.

"Au moment où la République islamique d'Iran a déployé tous ses efforts et a mobilisé toute ses capacités pour lutter contre le covid-19, les sanctions et les pressions maximales du gouvernement américain contre l'Iran ont causé de nombreux problèmes pour les activités éducatives et culturelles.", a écrit Gholam Reza Karimi.

Faisant référence à la formation d'un consensus international et d'une campagne politique mondiale concernant la levée des sanctions américaines contre l'Iran, ce responsable du ministère iranien de l'Éducation a ajouté: " Tenant compte de ses prises de position de principe, l'opinion publique attend de l'UNESCO de déployer tous ses efforts pour lever ces sanctions oppressives et cette discrimination inhumaine."

"Ces dernières années, la République islamique d'Iran a été face aux menaces inhumaines les plus graves et les plus oppressives du gouvernement américain, et chaque jour, une nouvelle dimension de cette démarche inhumaine des États-Unis cible une partie de la vie du peuple iranien et perturbe les affaires économiques, éducatives et culturelles du pays.", a conclu le chef du Centre des affaires internationales et des écoles à l'étranger du ministère iranien de l'Éducation.