Ramadan 2020 : Zarif adresse ses félicitations aux musulmans du monde

Le Chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, a adressé ce samedi 25 avril 2020 un message de félicitation, via l’oiseau Twitter, aux musulmans du monde entier à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans son message, émis en langue arabe sur Twitter, à l’occasion de ce début du mois sacré, le très haut diplomate, souhaite un excellent Ramadan en disant : « J'espère que l’Ummah islamique et les nations du monde entier vivront dans la bonté et le bonheur et qu’il se renouvellera tous les ans. »

« Puisse L'Éternel agrée le jeûne de tous les musulmans et exaucer toutes leurs prières, leurs supplications et invocations », a souhaité Javad Zarif.

Le très haut diplomate implore également le Tout-Puissant de renouveler le banquet divin du mois béni de ramadan pour l’Ummah islamique dans la gloire et le bien-être, et toujours plus solidaire pour toute la communauté.

« J'espère que la sécurité, la paix, la justice et l'égalité se répandront dans le monde », a conclu le Ministre iranien des A.E.

Les musulmans du monde entier vivent cette année un ramadan inédit et observent le jeûne en plein confinement lié à la crise sanitaire du coronavirus. Il s’agit du mois béni de l'Islam qui a vu la révélation du Saint Coran au noble Prophète Mohammed (Que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance).

Les pays du sud du golfe Persique et un certain nombre d'autres pays arabes ont déclaré le vendredi 24 avril comme le premier jour du mois sacré du Ramadan, et dans certains autres pays islamiques tels que l'Iran et l'Irak, aujourd'hui (samedi 25 avril) est le premier jour du Ramadan.