Les avancées technologiques sont « le droit de l'Iran » (Porte-parole du gouvernement)

S’exprimant ce samedi 25 avril à l’occasion d’une conférence de presse en vidéoconférence, Ali Rabï, a déclaré que la République islamique d'Iran (RII) considère les avancées technologiques civiles et militaires qui sont conformes au droit international et aux lois en vigueur entre les pays, comme un droit inaliénable et indéniable.

Le porte-parole du gouvernement a ajouté : « Non seulement l’Iran est contre l'escalade des tensions dans le golfe Persique, mais encore, il fera tout son possible pour assurer la sécurité dans cette région. »

« Notre stratégie consiste à réduire les tensions dans le golfe Persique », a conclu Ali Rabï avant d’ajouter que cela ne veut pas dire que l’Iran ne lance pas des avertissements contre les gestes provocateurs et aventuristes des Etats-Unis pour les prévenir qu’ils sont « responsables de toutes les conséquences de leur aventurisme sans scrupule ! »