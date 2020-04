Le mouvement « Exercice d'empathie » pour l'Iran, lancé

Le site d'informations du Bureau pour la préservation et la publication des œuvres de l'Ayatollah Khamenei, faisant allusion au discours télévisé du Leader de la Révolution islamique prononcé à l’occasion de la Mi-Chaaban, il y a deux semaines, où le Guide suprême s’attarde sur les problèmes provoqués par la pandémie du coronavirus, en évoque quelques extraits : « Le Ramadan est le mois de charité, d'abnégation et d'aide aux nécessiteux; il est bon qu'il y ait un exercice à grande échelle dans le pays en faveur de la compassion, de l’empathie et de l’entraide, pour les nécessiteux et les pauvres. Si cela se produit, il laissera un souvenir heureux de cette année dans les mémoires. »

L'honorable Ayatollah Khameneï

Le but de ce mouvement est de propager la culture d’empathie et de solidarité (Mossavat) dans la société islamique de l'Iran. Dans l’optique du Leader, cette empathie signifie «accompagner et aider son frère croyant dans tous les domaines». Autrement dit l'homme devrait considérer qu'il est de son devoir de fournir une assistance intellectuelle, financière et physique à son frère musulman ou encore une aide qui lui préserve la dignité ou lui sauve la réputation.