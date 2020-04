Le site internet du journal iranien « Iran » bloqué et confisqué par le département du Trésor américain

Téhéran (IRNA)- L'extension de domaine .com du site officiel du journal iranien « Iran » (iran-newspaper.com), a été bloqué et ses avoirs confisqués par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain.

Le nom OFAC Holding a été enregistré dans la section propriétaire du domaine d'extension « Point Com (.com)» du site internet du journal Iran, qui est bloqué depuis la semaine dernière. Actuellement, le site Web du journal est disponible sur irannewspaper.ir, (autrefois accessible aussi sur irannewspaper.com), et une action en justice est en cours pour supprimer le blocage et la confiscation du domaine du site. Le site Iran-newspaper.com a été enregistré en 1997 et les archives du journal sont disponibles à partir de 2001. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) est un organisme de contrôle financier, dépendant du Département du Trésor des États-Unis. Ce « bureau de contrôle des actifs étrangers » est chargé de l'application des sanctions internationales américaines dans le domaine financier, notamment dans le cadre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977, au nom de la sécurité nationale et des politiques intéressées et politisées des Etats-Unis. Ce n’est pas pour la première fois que l'OFAC a agi, au nom de ses soi-disant « pouvoirs anti-terroristes », contre les institutions juridiques, financières et exécutives iraniennes. Poursuivant son hystérie anti-iranienne, cet organisme de contrôle financier des Etats-Unis vient de bloquer le site Web du journal iranien « Iran » avec 25 ans d’antécédents.