Festival artistique du théâtre-récit : coopération Iran-Belgique-Allemagne-GB

Selon les Relations publiques du Festival international de la récitation des pièces de théâtre en ligne, intitulé « I Stage Media », l'appel au Festival international a été lancé par Hassan Hajatpour, écrivain et metteur en scène iranien. La première édition du Festival international du théâtre-récit en ligne est organisée par un conseil central avec la participation de quatre pays à savoir : l'Iran, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Le groupe théâtral iranien de « Ravi » (Narrateur en français » a l'intention d'organiser une série de festivals sur Instagram avec la coopération d'éminents professeurs de théâtre iraniens et européens, dans le but de créer un lien profond entre différents segments de la population et renforcer la détermination et la santé mentale de la société et cela par une utilisation à des fins productives du cyberespace. La participation à ce Festival est libre au public et aux passionnés.