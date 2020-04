Moussavi: Les implantations sionistes en Cisjordanie violent le droit international

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné ces nouvelles actions illégales du régime sioniste et a précisé: "Ces décisions récentes se définissent dans le cadre du plan honteux "Deal du siècle" de Trump."

Abbas Moussavi a qualifié ces actions illégales de violation du droit international et d'une menace à la paix et à la sécurité dans la région, et a appelé L'ONU et d'autres organisations internationales à agir dans le cadre de leurs devoirs et de leurs responsabilités, pour mettre fin à ces actions agressives du régime sioniste.

Faisant référence à l'abus de Tel Aviv de la crise sanitaire actuelle causée par le Covid-19, Moussavi a déclaré: "Le peuple opprimé de la Palestine combat en même temps contre le coronavirus et contre les autres virus tels que l'occupation, l'embargo et les sanctions."

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné: "La terre de la Palestine appartient au peuple palestinien. La seule solution à la crise palestinienne est d'organiser un référendum entre les vrais habitants du pays et de créer un État palestinien indépendant avec Al-Ghuds comme la capitale."