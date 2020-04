Coronavirus : le nombre de morts en 24 heures en Iran en baisse

L'épidémie de nouveau coronavirus a fait 5710 morts en Iran depuis mi-janvier, dont 60 depuis la veille, un chiffre en baisse. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit également sa baisse depuis plusieurs jours.

Kianoush Jahanpour, chef des Relations publiques et d’information du ministère de la Santé, a déclaré que le nombre total de personnes infectées en Iran a atteint 90 481, dont 1 153 nouveaux cas touchés depuis hier.

Il a ajouté que 421 313 tests ont jusqu'à présent été effectués en Iran.

L'Iran a pris de nombreuses mesures pour arrêter la propagation de la maladie, allant de la fermeture des écoles et des universités à l'annulation des rassemblements culturels et religieux. Le gouvernement iranien désinfecte et désinfecte également constamment les lieux publics.

