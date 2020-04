Cannes 2020: un projet iranien sélectionné à La Fabrique Cinéma

Cinéma de l’Institut français est un programme de repérage et de valorisation des cinéastes et producteurs des pays du Sud et émergents. Chaque année, un réalisateur ou une réalisatrice de renommée internationale est choisi comme parrain ou marraine. Véritable mentor, il leur consacre plusieurs séances de travail. Cette année Rachid Bouchareb a accepté l'invitation de l'Institut français à devenir parrain de la Fabrique Cinéma 2020.

Rachid Bouchareb réalise dès le début des années quatre-vingt une série de court-métrages avant son premier long-métrage Bâton Rouge en 1985. Par la suite, il réalise douze long-métrages, trois d'entre eux ont été nommés à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère : Poussière de vie en 1996, Indigènes en 2006 et Hors La Loi en 2010. Indigènes et Hors La Loi sont présentés en compétition officielle au Festival de Cannes, le premier recevra le Prix d'Interprétation masculine attribué collectivement aux acteurs principaux.

Voici la liste des dix projets retenus:

• AFRIQUE

MOZAMBIQUE : The Nights Still Smell of Gunpowder de Inadelso Cossa – documentaire, 2e long métrage, produit par Inadelso Cossa / 16mmFILMES

SENEGAL : Coura + Oulèye de Iman Djionne – fiction, 1er long métrage, produit par Souleymane Kebe / Sunuy Films

• AMERIQUE LATINE

BRESIL : Babylon de Francisco Bahia – documentaire, 1er long métrage, produit par Alice Riff / Sendero Filmes

REPUBLIQUE DOMINICAINE : Without a Name de Valeria Valentina Bolivar – fiction, 1er long métrage, produit par Fernando Santos Diaz / Guasábara Cine

• ASIE

KAZAKHSTAN : A Pair of Leather Clogs de Olga Korotko – fiction, 2e long métrage, produit par Olga Korotko / Seven Rivers Cinema

THAILANDE : 9 Temples to Heaven de Sompot Chidgasornpongse – fiction, 2e long métrage, produit par Kissada Kamyoung / Kick The Machine Films

VIETNAM : Skin of Youth de Ash Mayfair – fiction, 2e long métrage, produit par Tran Thi Bich Ngoc /An Nam Productions

• EUROPE

MONTENEGRO : Gina de Sara Stijović – documentaire, 1er long métrage, produit par Branimir Žugić / LIVE production

• PROCHE ET MOYEN ORIENT

EGYPTE : Seeking Haven for Mr Rambo de Khaled Mansour – fiction, 1er long métrage, produit par Rasha Hosny / Patchwork Productions

IRAN : Do you know anything about Omid? de Keywan Karimi – fiction, 2e long métrage, produit par Keywan Karimi / Key film

