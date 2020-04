Zarif et Guterres appellent à l'envoi d'aide humanitaire au Yémen

Lors de leurs troisièmes conversations téléphoniques au cours des deux dernières semaines, Zarif et Guterres ont souligné la nécessité d'ouvrir les frontières et les ports au Yémen et d'assurer la sécurité dans le pays.



Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le coronavirus mortel a tué plus de 200000 personnes à travers le monde.

Le chef de l'ONU a apprécié les efforts de la République islamique pour obtenir un cessez-le-feu au Yémen et préparer le terrain pour des pourparlers politiques dans ce pays.



Il y a deux semaines, Guterres, lors de son appel téléphonique, a informé Zarif des mesures prises par l'ONU pour maintenir le cessez-le-feu au Yémen.



Zarif avait déclaré au chef de l'ONU que la crise au Yémen n'avait pas de solution militaire mais qu'un cessez-le-feu durable serait le début du dialogue politique.

