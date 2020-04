Le destroyer "Damavand", symbole de l'autosuffisance de la Marine iranienne

Après avoir visité le projet du destroyer "Damavand", le contre-amiral Habibollah Sayyari a admiré le savoir-faire et la compétence des experts de l'Organisation des industries maritimes du ministère de la défense et a souligné: "Grâce à la Révolution islamique et la confiance en soi crée chez les fils de la patrie et certainement grâce aux efforts acharnés du personnel de l'Organisation des Industries maritimes, nous avons atteint ce niveau élevé de concevoir et de produire localement tous les besoins de nos forces armées."

Le coordinateur adjoint de l'armée iranienne a affirmé: "Les progrès de la défense iranienne sont acquis malgré les sanctions les plus sévères. Nous croyons donc que nous pouvons réaliser tout ce que nous désirons. Grâce au fait de nous confier aux jeunes experts de l'Organisation des industries maritimes, nous ne sentons aujourd'hui aucun manque dans la Marine iranienne."

Le destroyer Damavand, qui est sous construction par l'Organisation des Industries maritimes du ministère iranien de la Défense, a été amélioré par rapport au modèle précédent dans de nombreux domaines comme la navigation, les armements, le radar, la télécommunication et la propulsion.

Le destroyer Damavand hissera bientôt le drapeau tricolore de la République islamique d'Iran dans la mer Caspienne pour garantir la paix, la sécurité et l'amitié dans la région.