Le peuple grec rejoint la campagne «Pas de sanctions contre l'Iran»

Le formulaire de signature contient quelques informations sur les sanctions américaines contre les Iraniens et les États-Unis sabotant l'accès des Iraniens aux médicaments et à l'équipement médical.



Le formulaire exhorte le peuple grec à voter contre les sanctions américaines contre l'Iran.



En plus de voter contre les sanctions illégales et oppressives des États-Unis contre l'Iran, ils écrivent également des phrases pour exprimer leur solidarité avec le peuple iranien.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**