L'Iran continue d'exporter des produits pétroliers

«Le total des exportations iraniennes de produits pétrochimiques, de produits pétroliers, de gaz et d'électricité est estimé à environ 25 milliards de dollars par an, dont 12 milliards correspondent à des produits pétrochimiques, 8 milliards à des produits pétroliers et un milliard à les exportations d'électricité; le reste, aux exportations de gaz », a-t-il expliqué.

Hoseini a ajouté que le prix de ces produits dépend du pétrole, donc si le prix baisse, le coût de ces produits baissera également.



Par conséquent, les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques sont susceptibles d'être affectées par la baisse mondiale des prix du pétrole, a-t-il déclaré.

Enfin, il a déclaré qu'en Irak, les limitations de quarantaine ont été réduites après le début du mois sacré du Ramadan, de sorte que la consommation de pétrole augmentera.



À son tour, la situation dans la région du Kurdistan irakien se normalisera également dans les prochains jours et les exportations de produits pétroliers se poursuivront.

