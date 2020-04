L'Iran commence la production de moteurs pour les systèmes spatiaux

«Les systèmes spatiaux tels que les satellites, les vaisseaux spatiaux, etc. utilisent des moteurs spéciaux pour se déplacer dans l'espace et contrôler leur position, qui dans la terminologie spatiale sont appelés moteurs de contrôle», a-t-il déclaré.

Le directeur de l'Institut de recherche spatiale de l'Iran a annoncé l'importance de ce projet.

«Pour répondre aux besoins des missions spatiales actuelles et futures, il est nécessaire de développer des sous-systèmes spatiaux de ce type afin d'améliorer la variété des produits spatiaux dans le pays, ainsi que de réduire le temps de conception, de développement et de construction du transport spatial. C'est nécessaire », a-t-il ajouté.

«Ce projet est entré en phase opérationnelle en 2016 dans le but de l'utiliser dans des satellites sur la feuille de route spatiale du pays, et à la première étape après l'achèvement de la conception, il a été inclus dans le programme de test et de développement de cette technologie», a-t-il déclaré.



Selon lui, de cette manière, les spécialistes de l'Institut de recherche scientifique sur les systèmes de transport spatial ont réussi à concevoir, fabriquer et tester en laboratoire des échantillons de moteurs de ce type.