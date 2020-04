Lutte anti-coronavirus: la production excédentaire des fournitures médicales sera exportée (ministre iranien)

Selon le ministre, la fourniture des articles nécessaires à la lutte contre le coronavirus est à l'ordre du jour depuis le premier jour de la demande du ministère de la Santé, du Traitement et de la Formation médicale.



"Au cours de cette période, la production de désinfectants a été multipliée par huit, et la production quotidienne de 200 000 masques est prévue, et aujourd'hui la production totale des anciens est d'environ 6 millions de masques", a-t-il déclaré.



Le processus de production test est également approprié dans le pays, et si la production continue d'augmenter et que les besoins du pays sont satisfaits, les exportations peuvent être effectuées dans ce secteur, a-t-il ajouté.

