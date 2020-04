Journaliste américain: les USA ont bloqué 90% des achats du matériel médical de l'Iran

Lors d'une interview accordée à l'IRNA, Rick Sterling, un des auteurs de Global Research, a affirmé: "Il ne fait aucun doute que les sanctions américaines contre l'Iran ont limité la capacité de ce pays à importer de l'équipement et des fournitures médicales".

En rejetant les propos de l'administration Trump selon lesquels les sanctions américaines n'affectent pas la capacité de l'Iran à lutter contre le coronavirus, Rick Sterling a déclaré : "Plus de 90% des demandes iraniennes de licences d'importation de médicaments ont été rejetées par l'OFAC."

Ce chercheur de Global Research a ajouté: "Nous sommes confrontés à une guerre économique qui menace la souveraineté des États indépendants et viole la Charte de l'ONU. L'arrogance et l'intimidation des États-Unis sont devenues de plus en plus publiques. Au cours de cette crise du coronavirus, au lieu de coopérer avec la communauté internationale, les États-Unis ont tenté de profiter de la pandémie du Covid-19, pour intervenir dans les autres pays et renverser les États indépendants."

Global Research ou le Centre de recherche sur la mondialisation (CRG) est une organisation indépendante de recherche basée à Montréal. Le CRG est un organisme à but non lucratif enregistré dans l'état de Québec au Canada.