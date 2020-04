Coronavirus : 5.806 morts depuis le début de l'épidémie en Iran, les cas positifs en baisse

S’attardant toujours lors de son point de presse quotidien télévisé, en ce lundi 27 avril 2020, sur les dernières évolutions liées à la pandémie du coronavirus en Iran, Kianouch Jahanpour a déclaré : « Entre hier dimanche et ce lundi 27 avril, 991 nouveaux cas ont été identifiés dans le pays, sur la base de critères diagnostiques définitifs. Ce qui porte le nombre total des personnes touchées chez nous par la Covid-19 à 91 472 personnes.

Le dernier bilan du ministère de la Santé montre ainsi pour la première fois depuis les 36 derniers jours un nombre d’infection inférieur à la barre symbolique des 1000 personnes.

« Malheureusement, au cours des dernières 24 heures, 96 patients du Covid-19 sont décédés, ce qui porte le nombre total des victimes à 5 ​​806 », déplore Kianouch Jahanpour.

Le porte-parole du QG du ministère iranien de la Santé pour la lutte contre le coronavirus, a déclaré :

« Heureusement, 70 933 patients ont été, jusqu’à présent guéris, et quitté l’hôpital. De même, 3 011 patients atteints de Covid-19 se trouvent dans un état critique ».

« Le processus de la gestion de la pandémie et la tendance à la baisse des contaminations et des hospitalisations se poursuivent et leur aboutissement réussi dépend du soutien de la population », ponctue cette autorité sanitaire.