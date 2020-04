Les revenus des sociétés du savoir étaient supérieurs à 700 millions d'euros (Rohani)

Hassan Rouhani s’exprimant ce lundi soir 27 avril, lors d'une réunion de consultation, avec les directeurs des parcs scientifiques et technologiques et des entreprises du savoir iraniens, a déclaré : « Le nombre de parcs scientifiques et technologiques ont augmenté et leurs bilans en termes de revenus et d'occasion d’emplois ont connu une envolée et étaient satisfaisants ».

« Au cours des sept dernières années, le nombre de parcs scientifiques et technologiques iraniens a augmenté de 19%, passant de 30 à 43, ce qui constitue une bonne réalisation », se félicite le Chef du pouvoir exécutif de la République islamique d’Iran.