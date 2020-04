Exportations « pour la première fois » depuis l’Iran des kits de test pour le coronavirus

« Il est important de choisir une approche destinée à déterminer, le capital et le coût de la recherche, pour la production et le développement de produits, doivent assurer par qui ? Le secteur privé ou le secteur public ? ».

Déclarant que, dans les parcs scientifiques et technologiques avancés et de bonne qualité, le rapport entre des investissements privés et publics est 10 sur 8, Sourena Sattari a souligné : « Dans les usines d'innovation également le secteur privé s’engage à fournir l’espace physique et de la terre pour le lancement du projet, et les municipalités ne s’en occupent point. » « Quant à nous, nous devons adopter la même approche dans nos projets », a-t-il insisté.