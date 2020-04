L’Iran présente pour la première fois ses startups du secteur agricole à l'ONUDI

Téhéran (IRNA)- «Le service de L'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) en Allemagne, a mentionné le nom de l'Iran dans son rapport annuel et a présenté, et cela pour la première fois, les startups du secteur agricole iranien dans son rapport officiel orné par le drapeau de la République islamique d'Iran », annonce le Chef du projet des entreprises en démarrage et innovantes (Les startups), actives dans le secteur agricole, au ministère iranien du Jihad(Effort) pour l'Agriculture, Hamid Reza Mokhtari Eski.

Selon le ministère iranien du Jihad pour l'Agriculture, le lundi 27 avril, Hamid Reza Mokhtari Eski se penchant sur les dernières réalisations du secteur agricole dans le domaine des startups a déclaré : « La semaine dernière, l'ONUDI en Allemagne a publié son rapport annuel où le nom de l’Iran a été mentionné à 8 reprises et deux startups de notre pays ont été présentées en image et en détail ». Selon cette autorité, il s’agit de la première fois qu'une organisation internationale présente les startups du secteur agricole iranien dans son rapport officiel avec le drapeau de la République islamique d'Iran.