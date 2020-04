Toute action illégale et provocatrice se heurte à une riposte ferme de l’Iran (Etat-major des forces armées iranienne)

Une déclaration de l'état-major des forces armées iraniennes, émise ce lundi 27 avril, a qualifié la présence de l'armée américaine dans le golfe Persique, le détroit d'Hormuz et la mer d'Oman comme « source d’insécurité » dans la région.

« En tant qu’importantes voies navigables internationales et artère économique du monde, le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et la mer d'Oman, étaient toujours des zones sûres pour le passage des pétroliers et des navires commerciaux et ont bénéficié de la sécurité nécessaire au cours des dernières années. A cette fin, la République islamique d’Iran (RII), en coopération avec les pays de la région, a tenté de maintenir la stabilité et le calme à un niveau acceptable », peut-on lire dans le texte.

« Les comportements dangereux qui sapent la sécurité de la navigation maritime ont été déclenchés à partir du moment où le pays aventuriste et terroriste qu’est les États-Unis et certains de leurs alliés se sont invités dans cette région sensible. », insiste le texte.