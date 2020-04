Mikhail Ulyanov dénonce la politique américaine de «pression maximale» contre l'Iran

«Quel est le principal résultat de la politique américaine de pression maximale? La réduction forcée des engagements iraniens dans le cadre du JCPOA. N'est-il pas grand temps de réévaluer objectivement les décisions contre-productives qui ont affecté négativement le régime mondial de non-prolifération et la sécurité régionale?» a écrit Mikhail Ulyanov sur Twitter mardi.

En mai 2018, le président américain Donald Trump a unilatéralement retiré son pays de l'accord nucléaire de 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales, au mépris des critiques mondiales, et a ensuite réimposé les sanctions qui avaient été levées contre Téhéran dans le cadre de l'accord.



En réponse à cette décision, Téhéran a jusqu'à présent repris ses engagements nucléaires à quatre reprises conformément aux articles 26 et 36, mais a souligné que ses mesures de rétorsion seront réversibles dès que l'Europe trouvera des moyens pratiques de protéger le commerce mutuel des sanctions.

