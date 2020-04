Les Iraniens ont établi une civilisation de longue date sur les rives du golfe Persique (ministre)

Les Iraniens célèbrent la Journée nationale du golfe Persique, qui est l'anniversaire de la victoire sur les troupes portugaises lors d'une guerre dans le golfe Persique en 1622. L'occasion commémore la sortie des forces coloniales et étrangères de la voie navigable stratégique.

Le 30 avril marque l'anniversaire de la campagne militaire réussie de Shah Abbas Ier de Perse lorsque la marine portugaise a été forcée de quitter le détroit d'Ormuz lors de la capture d'Ormuz (1622).

Selon Abbas Salehi, cette civilisation est enracinée dans le nord et le sud du golfe Persique, et les habitants actuels de toutes les parties et rives du golfe Persique sont redevables et hérités de la culture et de la civilisation iraniennes. Plus les archéologues fouilleront le golfe Persique, plus ils trouveront des traces de la civilisation, de la culture et de l'art iraniens.

La région du golfe Persique est le berceau d'êtres humains qui ont une longue histoire à la frontière, maritime et commerciale. Des millénaires successifs de commerce avec l'Est et l'Ouest, de l'Extrême-Orient à l'Inde et aux ports d'Afrique, détiennent chacun de nombreux reliques de la culture, de l'art, de la religion et de la dénomination iraniennes.

«Avant que d'autres peuples n'entrent sur les rives de cette mer, les Iraniens vivent sur ces côtes depuis des millénaires et ont établi une civilisation de longue date sur les rives du golfe Persique qui a attiré d'autres peuples et nations.»

D'un point de vue politique, les rives de cette mer au nord, au sud, à l'est et à l'ouest sont en possession des Iraniens depuis les siècles préchrétiens et des fouilles archéologiques dans diverses villes le long de toutes les rives et rives du golfe . La Perse au nord, au sud, à l'est et à l'ouest témoigne de cette théorie.

Selon les historiens, le golfe Persique est à l'origine de la civilisation humaine. Une civilisation à laquelle tout le monde est redevable. Tous les groupes ethniques et linguistiques dans diverses parties de l'Iran islamique ont préservé ce précieux patrimoine, et le nom du golfe Persique rappelle aux Iraniens la gloire, la grandeur et l'histoire dorée de la culture et de la civilisation iraniennes dans le monde.

