Rohani et Pashinyan soulignent la nécessité d'approfondir les relations bilatérales

Dans une conversation téléphonique mardi, le président Rohani et le Premier ministre Nikol Pashinyan ont évoqué la propagation du coronavirus dans de nombreux pays et les problèmes qu'il a causés aux gouvernements et aux nations, et ont souligné la nécessité de développer la coopération régionale et internationale et de partager les expériences entre les deux pays dans la lutte contre les coronavirus.

Les deux parties ont déclaré que l'Iran et l'Arménie, en tant que deux pays voisins, devraient se soucier davantage et s'entraider dans ces circonstances difficiles.



Ils ont également souligné que les efforts des responsables des deux pays en matière de frontières étaient très importants afin de rapporter progressivement le volume des relations commerciales et des échanges de marchandises à des conditions normales en observant attentivement les protocoles de santé.

Se référant au succès de l'Iran dans la fourniture et la fabrication de produits de santé et de désinfectants, de ventilateurs, de tomodensitomètres et de masques, Rohani a déclaré: «La République islamique d'Iran est prête à répondre autant que possible aux besoins d'autres pays, y compris l'Arménie».



Nikol Pashinyan a également félicité l'arrivée du mois sacré du Ramadan au gouvernement et au peuple iraniens, et a salué le succès de notre pays dans la lutte contre le coronavirus et ses effets positifs.

