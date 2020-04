Un kit inventé en Iran pour détecter la jaunisse chez les nouveau-nés en 10 min

La jaunisse, ou ictère, fait jaunir la peau et le blanc des yeux. La maladie tue 114.000 nourrissons par an et en handicape 178.000.

Des chercheurs de l'Institut iranien de recherche en génie chimique ont réussi à développer et à fabriquer un kit de diagnostic médical utilisant la nanotechnologie et les smartphones qui peuvent détecter la jaunisse néonatale et l'insuffisance hépatique en moins de 10 minutes avec une seule goutte de sang.

Ce système de test est enregistré auprès de l'Office américain des brevets et des marques.





Ce kit est convivial en raison de sa facilité d'utilisation, de son faible coût et du manque d'équipements sophistiqués et peut être facilement utilisé pour diagnostiquer la jaunisse, l'hépatite et l'insuffisance hépatique dans les laboratoires de diagnostic médical, ainsi qu'à domicile.

