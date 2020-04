170 médecins dans le monde signent une pétition contre les sanctions inhumaines américaines

Selon le consulat général de la République islamique d'Iran à Dubaï, ces médecins ont souligné dans leur pétition, que les sanctions injustes et contraires aux droits de l'homme exercées par les Etats-Unis malgré le l'épidémie de coronavirus, menacent la vie de nombreux civils innocents et des de santé et des soignants.

Les médecins qui ont signé la pétition de protestation ont demandé au Secrétaire général des Nations Unies et au Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé d'utiliser tous les mécanismes juridiques pour obliger le gouvernement américain à annuler leurs sanctions unilatérales et inhumaines.



Il est à noter que les sanctions américaines ont entraîné de nombreux obstacles et problèmes pour la République islamique d'Iran dans le domaine de la lutte contre la maladie meurtrière de coronavirus.

