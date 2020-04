Le conflit dans le Golfe Persique coûtera cher à Trump

Lors d'une interview exclusive accordée à l'IRNA, James George Jatras a précisé mercredi: "Trump ne peut pas surmonter les crises intérieures et la chute du prix du pétrole en se mettant dans une aventure militaire à l'étranger. Tenant compte de l'escalade dangereuse des tensions au Golfe Persique, l'existence d'une ligne de contact direct entre Téhéran et Washington pourrait être efficace, mais cela ne serait pas possible en raison des bellicistes de l'administration Trump."

"L'économie mondiale du pétrole est sous le choc. Le client fait rare pour l'achat du pétrole. Dans cette condition du marché du pétrole, entrer en conflit avec l'Iran pour augmenter les prix est insensé.", a conclu cet ancien conseiller du Senat américain.

James Georges Jatras était, pendant de nombreuses années, un cadre supérieur du Comité des politiques républicaines du Sénat. Jatras était également au service extérieur du ministère américain des Affaires étrangères.