Testes diagnostiques du Covid-19 : aide médicale iranienne à l’Afghanistan

Téhéran (IRNA)- Des articles médicaux et de soin pour diagnostiquer l'infection du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été remis par le ministère iranien de la Défense et du Soutien logistique au pays voisin de l’Afghanistan, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le directeur des Affaires internationales du ministère iranien de la Défense et l'ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan en poste à Téhéran.

Selon le service de presse du ministère iranien de la Défense, au cours d'une cérémonie ce mercredi 29 avril à laquelle ont assisté le général Ahadi, directeur des Affaires internationales du ministère de la Défense, et Abdul Ghafoor Lival, ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan, à Téhéran, des équipements médicaux et de soin de santé pour le diagnostic du virus mortel de Covid-19, ont été remis au pays voisin. Le général Ahadi a noté qu'en plus d'être prêt à répondre aux besoins des Afghans pour la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'Iran est prêt à partager avec la République d'Afghanistan les expériences de ses Forces armées à cet égard. Evoquant les capacités et les réalisations de la République islamique d'Iran enregistrées dans divers domaines, le diplomate afghan a déclaré : « Bien que la plupart des pays du monde soient incapables de gérer la maladie, la République islamique d'Iran a su non seulement gérer la crise sanitaire dans son propre pays, mais aussi aider d'autres pays comme l'Afghanistan dans cette lutte. »