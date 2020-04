Rouhani: Le Golfe Persique appartient à la nation iranienne

Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, le président de la République islamique d'Iran a précisé: "En considérant le nom de ce golfe et en considérant la grandeur de la nation qui, depuis des millénaires, a protégé ce golfe, les Américains doivent comprendre la situation et arrêter de dresser des complots contre la nation iranienne."

"Les Américains constatent bien que le peuple iranien a réussi dans toutes les scènes et dans toutes les occasions, et il a également réussi dans la protection de la voie maritime du Golfe Persique. Nos soldats dans l'armée, dans le CGRI, dans le Bassij et dans la police sont, tous, les gardiens du Golfe Persique.", a affirmé Hassan Rouhani.

En félicitant la journée nationale du Golfe Persique, le président de la République islamique d'Iran a conclu: " Le Golfe Persique est l'un des principaux centres énergétiques du monde. Le Golfe Persique appartient à la nation iranienne. Ce golfe était et il sera éternellement le Golfe Persique."

Dans le calendrier iranien, le 10 ordibehesht (le 29 avril) a été désigné comme la journée nationale du Golfe Persique. Toutes les sources historiques occidentales et orientales et les archives cartographiques du monde entier depuis l'antiquité précisent que la surface maritime qui se trouve au sud d'Iran s'appelle le Golfe Persique. Le Golfe Persique et l'ensemble de ses îles iraniennes constituent un des piliers de l'identité nationale de l'Iran.