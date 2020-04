Le film iranien "Les notes en cuivre d'un rêve" applaudi en Allemagne

Ce film, réalisé par Reza Farahmand, raconte l'histoire de Malouk, un garçon de dix ans, qui vit avec sa sœur dans une banlieue de Damas complètement détruite pendant la guerre civile syrienne. Les maisons sont bombardées, et pourtant les espoirs et les rêves grandissent chez Malouk qui rêve de devenir un chanteur et prévoit un concert avec sa sœur. Pour gagner de l'argent, Malouk et ses amis retirent les fils de cuivre des murs des bâtiments bombardés et abandonnés pour les vendre.