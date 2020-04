Festival européen du film indépendant : deux cinéastes iraniens récompensés

Le festival s'est tenu en ligne en raison de l'épidémie du coronavirus et a présenté ses lauréats. Le prix du meilleur court métrage dramatique non européen a été décerné au « Parc d'attractions (Chahr-e Bazi) » de Kaveh Mazaheri, et l' « Homme de la tente (Mard-e Tchador) » de Kaveh Tehrani, une production conjointe d'Iran et de Norvège, a reçu le prix du meilleur film européen indépendant de 2020.

Le festival européen du film indépendant est un festival international consacré au cinéma indépendant se déroulant tous les ans à Paris en France. Créé en 2006, il est consacré à la découverte et la promotion des meilleurs talents du cinéma indépendant d'Europe et d'ailleurs.

Chaque année, ÉCU met en avant la qualité, l'innovation et la créativité du cinéma indépendant, dans la forme comme dans le fond. Les films en compétition sont jugés par un jury international constitué de membres aux origines et compétences variées. Ils sont partagés entre 14 catégories dont 6 sont ouvertes aux films non-européens.

Pendant les trois jours du festival, qui se déroule habituellement au printemps, les participants peuvent, en plus d'assister aux projections des films en compétition, participer à des Workshops et rencontrer les réalisateurs ou encore participer à d’autres événements culturels et artistiques.

En plus de ses trois jours, le festival continue de défendre ses films tout au long de l’année avec une tournée promotionnelle mondiale appelée ÉCU-on-the-Road. Cette road-série ne promeut pas seulement les gagnants d’ÉCU, mais également les partenaires.

La 15ème édition d’ÉCU - Le Festival Européen du Film Indépendant sera tenu 23-26 avril 2020 à Paris, France.