L’Iran renouvelle son soutien à l’intégrité territoriale d’ « un Yémen uni »

Téhéran (IRNA)-Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, réitérant sur le fait que l’unité inter-yéménite est le seul moyen de rétablir la stabilité et la paix durable au Yémen a déclaré : « L’Iran est pour le dialogue global entre divers parties yéménites, et soutient un Yémen uni et le plein respect de l'intégrité territoriale de ce pays. »

Se référant aux récentes évolutions dans le sud du Yémen, Abbas Moussavi a déclaré que la République islamique d'Iran soutenait un Yémen uni conformément à sa politique de principe et s’oppose contre tout acte qui porte atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Le diplomate a également mis en garde contre toute action qui complique la situation dans ce pays. S’attardant sur la nécessité d'arrêter la guerre contre le Yémen et de mettre fin au blocus inhumain contre le peuple de ce pays, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a ajouté : « Le rétablissement de la stabilité au Yémen ne passe que par un dialogue politique approfondi yéméno-yéménite en faveur de la formation d’un gouvernement uni et inclusif. » Depuis les premières heures du dimanche, le Conseil de transition du Sud (CTS) soutenu par les Emirats arabes unis, avait proclamé unilatéralement son autonomie dans les provinces méridionales du Yémen. De nombreux pays et organismes, dont l’UE et l’OCI, ont vivement condamné cet acte.