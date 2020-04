Coronavirus : la bonne gestion de crise relève de la compétence du gouvernement et de l’Ordre de la RII

Selon un rapport du Centre d'information du premier vice-président, s’exprimant à l’occasion d'une réunion ce mercredi après-midi 29 avril, avec les vice-ministres et les cadres supérieurs du ministère iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, Eshaq Jahangiri a déclaré : « La bonne gestion iranienne de crise est devenue plus palpable lorsque d'autres pays ont été, parallèlement, touchés par la pandémie du coronavirus ». « Comparant la situation, l'opinion publique a saisi l'efficacité du système médical et de la gestion du gouvernement iranien, en pleine crise sanitaire provoqué par le Covid-19 », se félicite M.Jahanguiri.

Evoquant le triste bilan des décès enregistrés aux États-Unis et dans les pays européens, et cela malgré les potentiels économiques forts de ces dernies, Eshaq Jahanguiri a déclaré : « L'Iran est sorti de la crise la tête haute. »

M.Jahanguiri a poursuivi : « Ils pensaient que l'Iran, déjà touché par les sanctions, sortirait vaincu de cette crise du coronavirus, mais cela ne s'est pas produit grâce à Dieu et aux efforts des gestionnaires et du personnel médical et de soin, mais aussi le soutien et la solidarité du peuple. »