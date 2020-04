Les Etats-Unis ne sont pas partenaires de l'accord nucléaire iranien (haut diplomate iranien)

L’ambassadeur et représentant permanent de l’Angleterre auprès de l’Organisation des Nations Unies, Majid Takht-Ravanchi, a déclaré que les nouveaux efforts de Washington pour faire pression sur l’Iran par la résolution 2231 étaient vains.

Dans un tweet jeudi, il a évoqué les déclarations du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui affirme que sur la base de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies, les États-Unis sont un «participant», tandis que 2231 fait référence aux «participants du JCPOA».

«Il omet la référence« JCPOA », car le 8 mai 2018, son patron a déclaré« cesser la participation américaine au JCPOA ». En tant que tel, les États-Unis n'ont AUCUN argument juridique pour être «participant». »

Selon un rapport du New York Times, Washington prépare un argument juridique selon lequel les États-Unis participent toujours à l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran afin de mettre plus de pression sur l'Iran.



«Le secrétaire d'État Mike Pompeo prépare un argument juridique selon lequel les États-Unis restent un participant à l'accord sur le nucléaire iranien auquel le président [américain] [Donald] Trump a renoncé», indique le rapport, ajoutant que le nouveau plan «fait partie d'une stratégie complexe pour faire pression sur le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il prolonge l'embargo sur les armes imposé à Téhéran ou que des sanctions beaucoup plus sévères soient imposées au pays».

Plus tôt lundi, Zarif s'est rendu sur Twitter pour condamner les nouveaux plans américains, exhortant Pompeo à «Arrêter de rêver». Il a noté que les États-Unis avaient déjà déclaré «cesser la participation américaine» au JCPOA.

