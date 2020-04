Un nouveau lot de combustible nucléaire livré à la centrale nucléaire iranienne de Bushehr

Selon l'OIEA, le nouveau lot a été livré selon le calendrier des côtés iranien et russe pour le ravitaillement annuel de la centrale électrique.



L'ambassade de Russie a également déclaré dans un tweet que «grâce aux efforts de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, [de la société nucléaire russe] Rosatom et du ministère russe des Affaires étrangères, un nouveau lot de combustible nucléaire a été livré à la centrale nucléaire de Bushehr. Il était nécessaire au bon fonctionnement du réacteur.»

Le 12 avril, un chef adjoint de l’agence atomique iranienne, Mahmoud Jafari, a annoncé que l’unité 1 de Bushehr serait temporairement fermée pour ravitaillement et maintenance technique en vue de la haute saison estivale.



L'installation de Bushehr se trouve à 17 kilomètres au sud-est de la ville de Bushehr, le long de la côte du golfe Persique, dans le sud-ouest de l'Iran.



La centrale a commencé à fonctionner en 2011 et a atteint sa pleine capacité l'année suivante.

En 2014, la Russie a signé un contrat de coopération avec l'Iran pour aider à construire les deuxième et troisième réacteurs de Bushehr, dont le lancement est prévu en 2024 et 2026, respectivement.



L'Iran a déclaré à plusieurs reprises que son programme nucléaire était exclusivement civil, soumis aux supervisions de l'ONU les plus intensives de tous les temps.



Téhéran a signé un accord nucléaire en 2015 avec six pays du monde, qui a noué une étroite coopération entre l'Iran et l'Agence.

L'AIEA a été chargée de superviser les aspects techniques de la mise en œuvre de l'accord.

Les États-Unis ont cependant gravement compromis le pacte en l'abandonnant en mai 2018 malgré de nombreux rapports de l'AIEA sur le plein respect par Téhéran de l'accord.

