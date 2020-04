L'Iran sera autosuffisant dans la réparation de la centrale nucléaire de Bushehr d'ici deux ans

Kamalvandi a évoqué le nouveau lot de combustible nucléaire qui a récemment été livré à la centrale nucléaire de Bushehr, affirmant que le lot de 38 tonnes fournira le combustible de la centrale pour la production de 1000 MW / h d'électricité pendant une année entière.



Il a noté qu'une telle quantité de combustible nucléaire empêche la combustion de 12 millions de barils de pétrole brut dans les centrales électriques traditionnelles.

Cela permettra également d'éviter de cracher quelque 7 millions de tonnes de polluants dans l'air, a-t-il ajouté.

Sur la base de la coopération entre l'OIEA et le Rosatom russe, la nouvelle cargaison nucléaire est arrivée mercredi en Iran pour le ravitaillement annuel de la centrale.

Selon Kamalvanid, la majorité des travaux d'entretien et de ravitaillement en combustible de la centrale nucléaire de Bushehr sont effectués par des experts iraniens, et le pays sera autosuffisant dans ces compétences d'ici deux ans.

L'installation de Bushehr se trouve à 17 kilomètres au sud-est de la ville de Bushehr, le long de la côte du golfe Persique, dans le sud-ouest de l'Iran.



La centrale a commencé à fonctionner en 2011 et a atteint sa pleine capacité l'année suivante.



En 2014, la Russie a signé un contrat de coopération avec l'Iran pour aider à construire les deuxième et troisième réacteurs de Bushehr, dont le lancement est prévu en 2024 et 2026, respectivement.

