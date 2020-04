Coronavirus: le représentant de l'OMS salue les efforts de l'Iran pour encourager «bouger chez soi»

«Une activité physique régulière mène à une santé globale à long terme pour tous. Bien que de nombreux pays à travers le monde, y compris l'Iran, soient aux prises avec COVID-19, il ne fait aucun doute que l'activité physique nécessite plus d'attention en raison de son effet positif sur la santé physique et mentale et le renforcement du système immunitaire », indique M.Hamelman dans son message.

«Des mesures telles que «rester à la maison et faire du sport», «faire de l'exercice à la maison» et sur les médias sociaux sont quelques-unes des choses qui sont fortement recommandées.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié et partagé ces actions décisives du gouvernement iranien pour promouvoir l'activité physique aux niveaux national et international en tant que bons exemples pratiques », a-t-il souligné.