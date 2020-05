63 décès supplémentaires liés au Covid-19 en Iran

Avec 1 006 nouveaux cas testés positifs et 63 décès hier en Iran, qui reste toujours sous la barre des 100 par jour, la décrue de l'épidémie se confirme de plus en plus dans les services hospitaliers, rapporte cette autorité sanitaire iranienne.

Il a poursuivi : «Jusqu'à présent, 76 318 malades du Covid-19, se sont rétablies et ont quitté l'hôpital. »

«Mais 2 899 personnes restent toujours hospitalisées en soins intensifs», a-t-il renchéri.

En Iran, 475 000 tests PCR ou "virologiques" sont réalisés jusqu'à présent avec le soutien et les efforts de nos laboratoires spécialisés, pour dépister le coronavirus dans le cadre de la lutte contre la maladie mortelle, rapporte encore le porte-parole du ministère iranien de la Santé Kianouch Jahanpour.

Remerciant une fois de plus les Iraniens qui respectent toujours les consignes et les recommandations, pour contrer la maladie, M.Jahanpour a émis l'espoir de voir la poursuite du soutien du peuple aux autorités concernées, afin de ne pas mettre en péril les bons résultats enregistrés dans la gestion de crise.