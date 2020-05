La diplomatie iranienne exhorte la Grande-Bretagne de se ranger du bon côté de l'histoire

S'attardant la souffrance endurée par les civils pour la plupart les femmes et les enfants au Yémen, le diplomate iranien fustige les exportations meurtrières d'armes effectuées par la Grande-Bretagne, vers l'Arabie saoudite et d'autres membres de sa coalition militaire menée contre le Yémen.

«Les mains du gouvernement britannique, qui a gagné de l'argent en exportant d'armes et d'équipements militaires vers l'Arabie, sont entachées du sang des innocents yéménites.», a-t-il déploré.

«Les atrocités au Yémen ont mis le pays au bord de la pire crise humanitaire. A cela s'ajoute la crise sanitaire du Covid -19. Le gouvernement britannique a tiré des profits financiers des exportations d'armes vers l'Arabie saoudite entachant ainsi ses mains dans le sang du peuple innocent du Yémen. La Grande-Bretagne doit se ranger du bon côté de l'histoire !», insiste le porte-parole du ministère iranien des A.E.