Coronavirus en Iran : des médias étrangers s'informent sur les processus de diagnostic

Selon un communiqué de presse publié vendredi par le département du ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, pour les Affaires médiatique, 44 représentants et agents de médias étrangers de 28 médias, venus de 13 pays tels que la France, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, la Chine, la Russie L'Irak, la République d'Azerbaïdjan, le Qatar, le Liban et le Yémen ont participé à une visite médiatique à l'Institut Pasteur d'Iran.

Lors de la tournée médiatique, organisée à l'initiative du département médiatique du ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, des représentants des médias étrangers se sont familiarisés de près avec les activités du réseau de laboratoires pour le diagnostic de la maladie de Covid-19, dans cet important centre de recherche qu'est l'Institut Pasteur d'Iran.

L'institut Pasteur d'Iran, IPI, fondé à Téhéran en 1921, est un laboratoire de recherche biomédicale iranien décentralisé.

Les missions de l'institut Pasteur d'Iran sont de supporter la recherche avancée et de développer des programmes innovants en sciences biomédicales fondamentales et appliquées, produire des spécialités biopharmaceutiques et des kits de diagnostic, avec une orientation particulière dans le domaine des maladies infectieuses. Il répond aux demandes sanitaires, scientifiques et spécialisées de la population régionale et tente d'établir des ponts entre la recherche appliquée et l'industrie. Localement l'institut Pasteur est primordial pour le développement et la production de vaccins.