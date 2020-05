Cuivre cathodique : E.Jahangiri salue « le record de 250 000 tonnes de production » enregistré en Iran

L'année dernière (Mars 2019-2020), la Société nationale iranienne des industries du cuivre, a réussi à établir des records sans précédent et à part, dans les domaines de la production, des ventes et du développement, malgré des sanctions qui pesaient sur le pays, et cela pour répondre à la politique fixé par le gouvernement de la RII et aux exigences du Leader, l'honorable Ayatollah Khameneï, en faveur d'un «Saut de production nationale » et de la préparation des infrastructures locales, pour augmenter la production intérieure.