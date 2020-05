Iran: 60 biens stratégiques de l'industrie de l'eau et de l'énergie produits localement par les entreprises du savoir

Selon la société mère Satkab pour la gestion de l'eau et de l'électricité, quatre groupes de travail ont été créés pour soutenir la production nationale, le développement des exportations, la coopération et les relations avec les petites et moyennes entreprises européennes, ainsi que pour financer le ministère de l'Énergie, chargé de gérer ces groupes de travail et de renforcer les liens avec le secteur privé.

À cet égard, la semaine dernière, un protocole d'accord a été signé entre Satkab et le Fonds de garantie des exportations iraniennes afin de fournir des ressources financières aux exportateurs et investisseurs iraniens dans la production et la fourniture de biens pour l'eau et l'électricité.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**