Iran/Coronavirus : le nombre de décès passe sous la barre des 50

S’exprimant ce dimanche 3 mai, à l’occasion de son point de presse quotidien, le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour a déclaré : «Jusqu’à présent 78 222 patients du Covid-19 sont officiellement rétablis et ont quitté l’hôpital. Mais 2 690 patients du coronavirus se trouvent dans un état critique ».

Seuls 47 décès supplémentaires ont été recensés entre samedi et dimanche, un bilan qui passe sous la barre des 50, montrant que les tendances sont toujours bonnes en Iran, selon cette autorité sanitaire.

En se basant sur la comparaison de statistiques liées à la pandémie dans les pays touchés en même temps que nous, nous constatons que nos résultats sont meilleurs que tous les pays, dont notamment les pays développés.

Cette conclusion n’est pas exagérée compte tenu des facteurs économiques de l’Iran, durement touché par les sanctions, et de la densité de population du pays.

Il évoque également la baisse significative, depuis ces dernières semaines, du nombre à 3 chiffres de décès qui donnent de l'espoir sur l'épidémie en Iran.

Diminution des nouvelles contaminations et de morts, augmentation spectaculaire du nombre de sorties de patients guéris, et baisse des hospitalisations en général : plusieurs indicateurs clés de l'épidémie semblent montrer une amélioration notable en Iran.

« Ce n’est pas fini ! Nous vivons toujours ce désastre sanitaire et nous sommes toujours en proie à ce virus », a prévenu le porte-parole du ministère iranien de la Santé avant d’appeler, une fois de plus, les Iraniens à observer les recommandations et les consignes sanitaires et à ne pas mettre en péril les bons résultats, toujours relatifs, réalisés dans le pays contre la pandémie mortelle, afin de pouvoir l’endiguer définitivement.