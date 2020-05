Le port de Chabahar, le grand exportateur des produits halieutiques

Les côtes iraniennes à l'environ des ports Chabahar et Konarak ont des capacités importantes dans le secteur de la pêche, de sorte qu'en 1398, ces port ont pu exporter plus de 3 mille tonnes de produits halieutiques vers la Malaisie, Hong Kong, les EAU, la Thaïlande, le Sri Lanka, le Vietnam, le Bangladesh, Taiwan, le Pakistan, la Russie et le sultanat d'Oman.

L'accès aux eaux océaniques, l'existence de plusieurs quais de pêche, la disponibilité de points frontaliers d'exportation, l'existence de zones franches et de zones industrielles, les capacités aquacoles et les potentialités géographiques pour l'élevage de crevettes, ont fait de l'industrie de la pêche l'un des axes principaux du développement dans la province Sistan et Baluchestan au sud-est d'Iran.

La province Sistan et Baluchestan, depuis 1394 jusqu’à 1397, pour 4 années successives, était la première province iranienne dans le domaine de la pêche.

Les autorités locales de Sistan et Balouchestan accueillent ouvertement les investisseurs étrangers en vue de développer les industries halieutiques de cette province. Il y a déjà plusieurs pays étrangers comme l'Inde et l'Afghanistan qui coopère avec l'Iran dans le développement des infrastructures portières de Chabahar.

Le port de Chabahar qui est le seul port océanique de la République islamique d'Iran, joue un rôle important dans la promotion du commerce extérieur du pays.