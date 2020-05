La présence iranienne à la Foire du livre de jeunesse de Bologne

La Foire du livre de jeunesse de Bologne, annulée à cause du coronavirus, aura un volet virtuel qui s'organise du 4 jusqu'au 7 mai 2020 pour accueillir les passionnés du monde des livres d'enfants.

L'Institut iranien du développement intellectuel des enfants et des adolescents participera dans l'édition virtuelle de ce salon de livres. Cet éditeur iranien exposera 16 titres de ses nouvelles publications sur la plateforme virtuelle de cette foire italienne.

Fondé en 1965, l'Institut du développement intellectuel des enfants et des adolescents est une institution affilée du ministère iranien de l'Éducation.

La Foire du livre de jeunesse de Bologne est le plus important salon international consacré à la littérature pour la jeunesse. Depuis 57 ans, cette foire internationale est le rendez-vous incontournable des maisons d'édition des livres pour les enfants. Plus de 1400 exposants et environ 30,000 visiteurs professionnels participent à l’événement chaque printemps pour découvrir le monde coloré des livres, des produits audiovisuels et des contenus numériques destinés aux enfants.