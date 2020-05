L’Iran condamne toute tentative de déstabilisation de l'Irak

Téhéran (IRNA)- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères condamne l'acte lâche d'un groupe terroriste daechiste qui ont tué en martyr, en plein Ramadan, les combattants de la Force irakienne de la Mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) et déclaré : « L'Iran soutient les efforts de l'Irak dans la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la paix et de la stabilité dans le pays et condamne toute action visant à y perturber la stabilité et le calme . »

La diplomatie iranienne a vivement condamné, par la voix de son porte-parole, Seyyed Abbas Moussavi, les actions criminelles et lâches des résidus du groupe terroriste de Daech, toujours actifs en Irak, d’avoir tué en martyr un certain nombre de combattants des Hachd (La Mobilisation populaire irakienne), en plein mois du jeune de Ramadan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple irakiens et émis l’espoir de voir ce pays grand qu'est l’Irak débarrassé, des résidus de ce maléfique groupe terroriste, dans les meilleurs délais, et cela par recours à des efforts nationaux et à la solidarité. » Vendredi soir premier mai, des résidus du groupe terroriste de Daech ont attaqué les forces de sécurité et les Hachd de l’Irak dans la province de Salaheddine, tuant 10 forces de la Mobilisation populaire (Hachd-al-Chaabi) et en blessant plusieurs autres.