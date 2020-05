Les marchés boursiers chauds de l’Iran, en pleine crise du coronavirus

Actuellement, il existe quatre grandes bourses sous les auspices de la Bourse et de l’Organisation de valeurs mobilières de l’Iran.

1-La « Bourse de Téhéran » qui est la plus importante bourse de valeurs d'Iran où on échange des obligations (titre de créance) et des actions (titre de participation).

2-« Fara Bourse de l’Iran », où on échange les actions des sociétés qui ne sont pas cotées à la Bourse de Téhéran pour une raison quelconque sont négociées.

3-La Bourse de « Produits iraniens » (Kalay-e Iran), dans lequel on échange toutes sortes de marchandises telles que les produits pétrochimiques, les métaux, les produits agricoles et les contrats à terme sur pièces d’or, etc.

4-La « Bourse d’Energie », dans lequel les produits énergétiques à base d'électricité, en tant que l'un des vecteurs d'énergie les plus importants, sont échangés.

La Bourse iranienne a connu de nombreux hauts et bas depuis le début de son activité.

Ces dernières années, le marché boursier iranien a connu divers bonds, jusqu’à battre parfois des records à l’échelle mondiale. Au cours des deux dernières années en particulier, le soutien et l'attention du gouvernement à ce marché des capitaux ont conduit les investissements attirés par les banques et les marchés de logement, de construction et d’or, vers la Bourse.

Le Président Rohani insiste sur le soutien aux marchés boursiers et souhaite que le marché iranien des capitaux devienne une base de financement majeure pour les entreprises et le gouvernement et un lieu sûr où les gens peuvent investir.